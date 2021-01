La députée et ancienne ministre Marielle de Sarnez est décédée

Marielle de Sarnez, ancienne ministre chargée des Affaires européennes d'Emmanuel Macron, députée de Paris et vice-présidente du Modem, est décédée à l'âge de 69 ans. Sa mort a été annoncée à l'Agence France-Presse par François Bayrou, président du parti centriste et maire de Pau. Elle souffrait d'une leucémie et est décédée à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. « Voici le jour en trop. Marielle, si talentueuse et si courageuse, Marielle de Sarnez vient de partir. Notre chagrin est immense », a écrit sur Twitter le président du Modem et Haut commissaire au Plan.

Ancienne ministre et présidente de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, Marielle de Sarnez a été le bras droit de François Bayrou, et joua notamment un rôle essentiel dans la définition d'un MoDem affranchi du clivage droite-gauche. Née à Paris dans le VIIIe arrondissement, elle y avait mené une grande partie de sa carrière. Présidente de la fédération UDF de Paris en 2006 puis du MoDem Paris en 2008, elle a été élue conseillère de Paris en 2001 dans le XIVe arrondissement sur une liste d'union RPR-UDF. Cette européenne convaincue avait ensuite été élue députée européen en 2009.

Un court mandat de ministre

Sa nomination en mai 2017 dans le premier gouvernement d'Edouard Philippe comme ministre des Affaires européennes aurait dû être le couronnement de sa carrière. Mais elle ne restera en poste

