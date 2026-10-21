La députée australienne attaquée par une voiture amputée des deux jambes

La députée australienne Helen Haines, qui a été délibérément percutée par une voiture devant son bureau lundi, a dû être amputée des deux jambes, a déclaré mercredi son mari.

Dans le même temps, l'homme accusé de cette agression, Brendan Nugent, un habitant de 43 ans de la ville rurale de Tarrawingee, a brièvement comparu au tribunal.

Il est accusé de conduite dangereuse ayant entraîné des blessures graves, de coups et blessures volontaires graves et atteinte à un agent public.

Les médecins ont amputé la jambe gauche de Helen Haines juste après l'attaque dont elle a été victime à Wangaratta, au nord-est de Melbourne, a précisé Phil Haines.

Ils ont tenté pendant plusieurs jours de sauver sa jambe droite mais ces efforts se sont finalement avérés vains, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Melbourne.

"La bonne nouvelle dans tout cela, c'est qu’Helen est en vie et que son état est stable. C'est ce qui compte le plus pour notre famille", a déclaré Phil Haines.

Helen Haines, députée sans étiquette de 65 ans, a été élue au Parlement en 2019 dans la circonscription d'Indi et s'est fait connaître par la défense de causes telles que le logement et le changement climatique.

La police n'a toujours pas établi le mobile de cette agression.

Devant le tribunal, l'avocat de l'accusé, qui avait été maîtrisé par deux passants après avoir foncé à deux reprises sur Helen Haines, a dit a déclaré que son client souffrait de problèmes de santé mentale.

(Renju Jose, version française Benoit Van Overstraeten)