La demande spéciale de l’Iran pour la prochaine Coupe du monde

Et si l’Iran se débrouillait pour participer au Mondial 2026 , sans passer par les États-Unis ? Alors que la semaine dernière, se sont enchaînées les infos selon lesquelles l’Iran renonçait à sa participation au tournoi, les déclarations de Trump conseillant aux Iraniens de ne pas se rendre sur place ou un Gianni Infantino dans sa bulle, voilà que l’Iran a annoncé négocier avec la FIFA le fait de pouvoir jouer ses matchs… au Mexique .

BREAKING Iran's football federation is "negotiating" with FIFA to relocate the country's first-round matches at the World Cup to Mexico from the United States, citing the conflict in the Middle East, Iran's embassy in Mexico says pic.twitter.com/OkgLpNo7j8…

JF pour SOFOOT.com