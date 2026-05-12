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La demande mondiale en sable dépasse l'offre et menace les écosystèmes - Onu
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 12:00

par Olivia Le Poidevin

La croissance de la demande mondiale en sable, alimentée par un secteur de la construction qui suit la rapidité du rythme de l'urbanisation, met en péril nombre d'écosystèmes et de communautés locales, selon un rapport publié mardi par l'Organisation des Nations unies (Onu).

Environ 50 milliards de tonnes de sable sont utilisées chaque année dans le secteur du bâtiment et pour diverses autres applications, et la demande en sable devrait doubler d'ici 2060 si les tendances actuelles se maintiennent – un rythme plus rapide que celui de la reconstitution des stocks.

Dans son rapport, le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) rappelle que le sable est la ressource naturelle la plus exploitée au monde après l'eau, tout en notant que son utilisation est pour l'essentiel non réglementée.

Le PNUE ajoute que le sable est consommé plus rapidement qu'il ne peut être renouvelé par des processus géologiques qui prennent des centaines de milliers d'années.

Toujours selon le PNUE, l'extraction non durable de sable entraîne non seulement une dégradation de l'environnement dans des zones abritant des habitats essentiels pour les poissons, les tortues, les oiseaux et les crabes, mais perturbe également des communautés locales situées à proximité des opérations.

L'épuisement des ressources en sable terrestres favorisent le recours au dragage en mer, poursuit le rapport du PNUE, qui note que la moitié des entreprises de dragage exercent leurs activités dans des aires marines protégées (AMP).

Le sable est prélevé dans les écosystèmes naturels et se transforme en "sable mort" lorsqu'il est extrait et transformé en béton, en asphalte et en verre – au lieu d'être utilisé pour filtrer l'eau et protéger les côtes de l'érosion, dit le rapport.

"Le sable constitue notre première ligne de défense contre l'élévation du niveau de la mer, les ondes de tempête et la salinisation des aquifères côtiers – autant de risques exacerbés par le changement climatique", a souligné Pascal Peduzzi, directeur de la Base de données mondiale sur les ressources du PNUE, à Genève.

Le rapport du PNUE note également un intérêt croissant pour l'exploitation du sable magnétite, parfois appelé "sable noir" et qui contient des minéraux précieux, dans des régions telles que l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine.

Le PNUE appelle à un renforcement de la gouvernance, notamment par la mise en place d'inventaires nationaux du sable et une meilleure reconnaissance du sable en tant que ressource stratégique.

(Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)

Environnement
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