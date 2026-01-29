Entre Karim Benzema et Al-Ittihad, ça sent le roussi

Les histoires d’argent finissent mal, en général. Selon les informations de L’Équipe , Karim Benzema bouderait Al-Ittihad. La raison ? L’offre de prolongation de contrat proposée ne serait pas suffisante aux yeux du Ballon d’or 2022.

Initiée par Michael Emenalo, le directeur de la Saudi Pro League, cette proposition aurait été jugée insultante par l’entourage du joueur, impliquant selon leurs dires de jouer « presque gratuitement » hormis la somme touchée pour les droits à l’image.…

SW pour SOFOOT.com