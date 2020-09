Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La date butoir pour la vente de TikTok ne sera pas prolongée, dit Trump Reuters • 11/09/2020 à 11:17









LA DATE BUTOIR POUR LA VENTE DE TIKTOK NE SERA PAS PROLONGÉE, DIT TRUMP par Andrea Shalal et Nandita Bose WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump a déclaré qu'aucun délai supplémentaire ne serait accordé à ByteDance, la maison mère de TikTok, pour céder les activités aux Etats-Unis de l'application de partage vidéos. "TikTok sera soit vendu, soit fermé", a dit jeudi soir à la presse le président américain, avant un déplacement dans le Michigan. "La date butoir ne sera pas prolongée", a-t-il ajouté. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de TikTok. Donald Trump a ordonné le 15 août au groupe chinois de céder sous 90 jours les activités américaines de TikTok en raison d'inquiétudes pour la gestion des données privées. Ce délai était initialement de 45 jours. ByteDance, tout en engageant des discussions avec Microsoft pour lui céder les activités de TikTok aux Etats-Unis, a attaqué le 24 août Donald Trump en justice pour contester son bannissement. Le groupe chinois est également en discussions avec d'autres acquéreurs potentiels dont Walmart et Oracle, selon des sources proches du dossier. Pour le moment, ByteDance n'est parvenu à aucun accord avec ces acquéreurs potentiels alors que la date butoir fixée par l'administration américaine arrive à échéance à la mi-septembre. Selon l'agence Bloomberg, ByteDance ne devrait pas être en mesure de céder les actifs américains de TikTok d'ici le 20 septembre. Accusé par l'administration Trump de constituer une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis au regard des vastes données qu'il collecte, ByteDance cherche à se renforcer dans d'autres pays. Le groupe envisage ainsi d'investir plusieurs milliards de dollars et de recruter des centaines des salariés à Singapour au cours des trois prochaines années, a appris vendredi Reuters auprès d'une source proche du dossier. Une autre source a déclaré que ByteDance avait transféré cette année des ingénieurs de Chine vers Singapour. Dans le cadre de son expansion mondiale, ByteDance prévoit de faire de Singapour la tête de pont de ses activités en Asie, en dehors de la Chine, selon Bloomberg. (Avec Aishwarya Nair à Bangalore et Yingzhi Yang à Pékin; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

