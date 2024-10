La croissance du Sri Lanka se relève plus vite que prévu (Banque mondiale)

Le président du Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake le 25 septembre 2024 à Colombo, au Sri Lanka. ( Sri Lanka's President Office / - )

L'économie du Sri Lanka se relève de la plus grave crise de son histoire en 2022 à un rythme plus rapide qu'attendu, a annoncé jeudi la Banque mondiale, en doublant à 4,4% sa prévision de croissance pour l'année 2024.

Cette prévision révisée, en nette hausse par rapport aux 2,2% anticipés en avril, est tirée par le rebond des revenus tirés du tourisme et des services financiers et des améliorations dans le bâtiment et les travaux publics, selon l'institution.

La Banque mondiale anticipe désormais une croissance du produit intérieur brut srilankais de 3,5% en 2025 et de 3,1% en 2026, en retrait par rapport à la moyenne des pays d'Asie du Sud (6,4%).

Le Sri Lanka a été frappé en 2022 par une grave crise économique et financière qui l'a contraint à faire défaut sur sa dette publique de 46 milliards de dollars (42 milliards euros) et a causé la chute de l'ex-président Gotabaya Rajapaksa.

Le pays a obtenu un an plus tard du Fonds monétaire international (FMI) une aide de 2,9 milliards de dollars (2,6 milliards euros) en échange de mesures d'austérité très impopulaires.

Surfant sur ce mécontentement, le candidat de gauche Anura Kumara Dissanayake a remporté le 21 septembre l'élection présidentielle en promettant de renégocier certaines clauses de l'accord avec le FMI, de baisser les taxes et d'augmenter les salaires.

La situation du Sri Lanka demeure fragile, a rappelé jeudi la Banque mondiale, appelant notamment à la poursuite des réformes et des efforts engagés pour la restructuration de sa dette.

Selon l'institution, la crise a presque doublé la proportion de la population - de 13% des 22 millions d'habitants de l'île fin 2021 à 25,9% en 2023 - en situation de pauvreté, c'est-à-dire vivant avec moins de 3,5 dollars par jour (3,2 euros).

Ces niveaux devraient rester élevés pendant les deux prochains années, a anticipé la Banque mondiale.