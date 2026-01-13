La croissance a progressé "d'au moins 0,2%" au T4, dit la BdF

L'économie française a légèrement progressé au quatrième trimestre, tirée par les secteurs de l'aérospatiale ‍et de la défense malgré l'incertitude politique, a indiqué mardi la Banque de France (BdF) dans son enquête mensuelle de conjoncture.

La deuxième économie ‌de la zone euro a probablement progressé "d'au moins 0,2%" au quatrième trimestre, contre 0,5% au troisième trimestre, a dit ​la banque centrale, confirmant sa précédente estimation.

L'activité économique a continué ⁠de progresser en décembre, bien qu'à un rythme légèrement plus lent qu'en novembre, montre son enquête menée ⁠auprès de dirigeants ‍d'environ 8.500 entreprises entre le 22 décembre et ⁠le 7 janvier.

"La hausse est à nouveau soutenue dans l'industrie, portée par l'aéronautique et les secteurs liés à la défense, et plus ​modérée dans les services marchands, tandis que l'activité évolue peu dans le bâtiment", précise la BdF.

Cependant, les perspectives pour janvier laissent ⁠entrevoir un changement de dynamique alors que l'activité ​industrielle devrait ralentir en raison d'une pause de la ​production aéronautique, une ​visibilité limitée sur les carnets de commandes et un contexte ​d'incertitude élevée.

Les entreprises de services ⁠marchands anticipent cependant une activité plus soutenue, à un rythme plus proche de la moyenne de la dernière décennie.

L'activité dans le bâtiment devrait rester globalement stable, le second œuvre continuant à être plus ‌performants que le gros oeuvre.

L'indicateur mensuel d'incertitude de la BdF a de nouveau baissé dans les trois principaux secteurs, mais reste à des niveaux élevés, reflétant les inquiétudes persistantes concernant le budget français pour 2026.

