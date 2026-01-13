La croissance a progressé "d'au moins 0,2%" au T4, dit la BdF
L'économie française a légèrement progressé au quatrième trimestre, tirée par les secteurs de l'aérospatiale et de la défense malgré l'incertitude politique, a indiqué mardi la Banque de France (BdF) dans son enquête mensuelle de conjoncture.
La deuxième économie de la zone euro a probablement progressé "d'au moins 0,2%" au quatrième trimestre, contre 0,5% au troisième trimestre, a dit la banque centrale, confirmant sa précédente estimation.
L'activité économique a continué de progresser en décembre, bien qu'à un rythme légèrement plus lent qu'en novembre, montre son enquête menée auprès de dirigeants d'environ 8.500 entreprises entre le 22 décembre et le 7 janvier.
"La hausse est à nouveau soutenue dans l'industrie, portée par l'aéronautique et les secteurs liés à la défense, et plus modérée dans les services marchands, tandis que l'activité évolue peu dans le bâtiment", précise la BdF.
Cependant, les perspectives pour janvier laissent entrevoir un changement de dynamique alors que l'activité industrielle devrait ralentir en raison d'une pause de la production aéronautique, une visibilité limitée sur les carnets de commandes et un contexte d'incertitude élevée.
Les entreprises de services marchands anticipent cependant une activité plus soutenue, à un rythme plus proche de la moyenne de la dernière décennie.
L'activité dans le bâtiment devrait rester globalement stable, le second œuvre continuant à être plus performants que le gros oeuvre.
L'indicateur mensuel d'incertitude de la BdF a de nouveau baissé dans les trois principaux secteurs, mais reste à des niveaux élevés, reflétant les inquiétudes persistantes concernant le budget français pour 2026.
(Rédigé par Leigh Thomas, version française Kate Entringer, édité par Nicolas Delame)
