La crainte de droits de douanes américains sur certains lingots fait bondir l'or à de nouveaux sommets

Le marché affiche "son choc et sa confusion", face à l'éventualité d'une offensive douanière de Donald Trump.

( AFP / DAVID GRAY )

Des informations de presse selon lesquelles les États-Unis imposeront désormais des droits de douane sur certains lingots ont donné un accès de fièvre au cours de l'or, qui a atteint vendredi 8 août un nouveau record à New York.

Les États-Unis pourraient désormais taxer les importations de lingots d'or d'un kilo et ceux de 100 onces, les formats négociés à New York, d'après un article du Financial Times jeudi, qui donne comme source un document de l'administration américaine .

Dans la foulée de sa publication, le prix de l'or sur la bourse des matières premières de New York, le Comex, pour livraison en décembre 2025, a atteint un sommet de 3.534,10 dollars l'once (31,1 g). Vers 9h30 GMT (11h30 à Paris), il s'affichait à 3.488,80 dollars.

Le marché affiche "son choc et sa confusion" devant cette nouvelle inattendue, explique à l' AFP Han Tan, analyste chez Nemo.Money. Mais son équivalent négocié à Londres évoluait vers 9h30 GMT à 3.400,65 dollars, à plus de 100 dollars de son record historique enregistré en avril.

L'or jusqu'à présent épargné

La demande en or -et avec elle son cours- avait déjà explosé plus tôt cette année outre-Atlantique, les acheteurs américains cherchant à accumuler des stocks en prévisions d'éventuelles surtaxes sur le métal précieux, jusqu'à présent épargné par l'offensive douanière de Donald Trump.

Ces "provisions restent élevées", précise Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Cette année, le cours de l'or avait aussi été "soutenu par son statut de valeur refuge et un affaiblissement du dollar", également considéré comme un actif sûr, rappelle Danni Hewson, d'AJ Bell.

Pour la Suisse, haut lieu du raffinage d'or, il s'agit d'un nouveau coup dur, alors que le pays alpin s'est vu infliger jeudi de lourdes surtaxes de 39% sur ses produits importés aux États-Unis. La Suisse "sert souvent de plaque tournante du raffinage entre le marché londonien , qui se négocie généralement en lingots de 400 onces (12,44 kg), et les tailles plus petites, principalement échangées et acceptées sur le marché américain", précise Ole Hansen, analyste de Saxo Bank.

"Au cours de l'année écoulée, la Suisse a expédié pour 61,5 milliards de dollars d'or outre-Atlantique", dont "deux cinquièmes transitent par les États-Unis", souligne Stephen Innes. Elle "risque désormais une gifle de 24 milliards de dollars" de surtaxes.