La CPI a demandé un mandat d'arrêt international contre Smotrich

(Actualisé avec détails, contexte)

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a annoncé mardi avoir été informé que la Cour pénale internationale (CPI) avait demandé un mandat d'arrêt international "secret" à son encontre.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, le ministre d'extrême droite a qualifié les mandats contre des responsables israéliens de "déclaration de guerre" de la part de l'Autorité palestinienne, sans dire qui l'avait informé du mandat requis contre lui.

Bezalel Smotrich n'a pas non plus dévoilé ce qui a poussé la Cour pénale internationale, basée à La Haye (Pays-Bas), à demander ce mandat. De son côté, le bureau du procureur de la CPI s'est refusé tout commentaire au nom de la confidentialité de la procédure.

Selon le site d'informations Middle East Eye, le bureau du procureur du tribunal de La Haye a formulé cette requête en avril pour "crimes de guerre" et "crimes contre l'humanité", notamment.

La CPI a émis en novembre 2024 des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans la bande de Gaza.

La Grande-Bretagne et quatre autres pays ont imposé des sanctions contre Bezalel Smotrich l'an dernier, ainsi que contre une autre ministre israélien d'extrême droite, Itamir Ben-Gvir, chargé de la Sécurité nationale, les accusant d'appeler sans cesse à la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie.

Bezalel Smotrich est en faveur d'une occupation permanente de Gaza par Israël et du retour de l'établissement de colonies juives dans le territoire, évacué par Israël en 2005, des projets que n'avalise pas Benjamin Netanyahu.

(Reportage Steven Scheer, avec la contribution de Stephanie Van Den Berg et d'Anthony Deutsch à Amsterdam et de Ramui Ayyub à Jérusalem, version française Sophie Louet et Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)