La Cour suprême des États-Unis invalide les restrictions sur les dépenses de campagne coordonnées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations issues des opinions dissidentes, ainsi que celles des avocats représentant les groupes républicains et démocrates)

* Restrictions sur les dépenses coordonnées entre les partis et les candidats

* La juridiction inférieure a confirmé les limites fédérales imposées aux dépenses coordonnées

* Vance a intenté une action en justice alors qu’il se présentait au Sénat américain dans l’Ohio

* Les juges conservateurs ont fait pencher la balance en faveur d'une décision de la Cour à 6 voix contre 3

par John Kruzel

La Cour suprême des États-Unis a une nouvelle fois invalidé les limites imposées aux dépenses de campagne, rejetant cette fois-ci, mardi, les restrictions fédérales sur les dépenses coordonnées entre les partis politiques et leurs candidats, au nom de la liberté d’expression.

Cette décision intervient alors que les principaux comités républicains se préparent aux élections de mi-mandat de novembre avec un avantage financier considérable sur leurs homologues démocrates.

Se rangeant du côté du vice-président JD Vance et d’autres candidats républicains, la Cour a statué à 6 voix contre 3 qu’un plafond sur les sommes que les partis peuvent dépenser pour des campagnes avec la participation des candidats violait les protections du premier amendement de la Constitution américaine contre toute restriction de la liberté d’expression par le gouvernement.

Le juge conservateur Brett Kavanaugh, auteur de l’arrêt, a écrit que “le texte constitutionnel, l’histoire et la jurisprudence établissent que les limites imposées aux dépenses coordonnées des partis politiques violent le premier amendement”. Les six juges conservateurs de la Cour formaient la majorité, tandis que ses trois juges libéraux ont exprimé leur désaccord.

La Cour a infirmé sa décision de 2001 rendue dans une affaire originaire du Colorado qui portait sur cette même question. L’arrêt rendu mardi a établi que l’évolution du financement des campagnes électorales au cours des décennies écoulées, y compris les changements dans la jurisprudence de la Cour, avait érodé le fondement de cette décision antérieure. La Cour suprême a rendu son arrêt à l’approche des élections de mi-mandat de novembre, alors que les républicains du président Donald Trump cherchent à conserver le contrôle du Congrès.

“UNE GRANDE VICTOIRE”

Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social après la décision: “La Cour suprême vient de lever les restrictions sur les dépenses politiques! UNE GRANDE VICTOIRE POUR LES RÉPUBLICAINS et, plus important encore, pour le premier amendement!”

La juge libérale Elena Kagan, dans une opinion dissidente à laquelle se sont ralliés les deux autres membres libéraux de la Cour, a déclaré que cette décision “réécrit les règles”, permettant aux donateurs de contourner les plafonds de contribution existants et “permettant à un parti de servir de compte courant alternatif pour une campagne”.

“En conséquence, un donateur pourra verser à un parti jusqu’à un demi-million de dollars (contre les 7.000 dollars qu’il peut donner directement au candidat) pour couvrir les dépenses de ce dernier. Et le candidat pourra solliciter précisément ce type de don”, a écrit Mme Kagan. “La Cour réintroduit ainsi les mêmes possibilités de corruption par contrepartie que les plafonds de contribution étaient censés empêcher.”

“Quid pro quo” est une expression latine signifiant “une faveur en échange d’une autre”.

Les trois principaux comités républicains — le Comité national républicain, le Comité national républicain du Congrès et le Comité national républicain du Sénat — ont clôturé le mois de mai avec 256 millions de dollars de liquidités et aucune dette. Ce montant représentait plus du double des quelque 126 millions de dollars détenus par leurs homologues démocrates, qui affichaient par ailleurs une dette de plus de 18 millions de dollars.

La décision de la Cour pourrait inciter les comités de parti à réclamer les mêmes tarifs préférentiels pour les publicités télévisées et radiophoniques dont bénéficient depuis longtemps les candidats, même si, selon des experts juridiques, cela soulèverait une question juridique qui n’a pas encore été tranchée.

Noel Francisco, avocat des plaignants républicains, s’est félicité de la décision rendue mardi.

“Depuis bien trop longtemps, les lois sur le financement des campagnes électorales ont sévèrement restreint la capacité des partis politiques à coordonner leurs actions avec leurs propres candidats en matière de publicités de campagne”, a déclaré M. Francisco.

“La décision rendue aujourd’hui par la Cour reconnaît que ce régime est incompatible avec la Constitution, et elle garantit que les partis pourront désormais collaborer avec leurs candidats pour présenter leur message commun aux électeurs américains”, a ajouté M. Francisco.

DÉPENSES COORDONNÉES DES PARTIS

L’administration Trump a soutenu le recours contestant les limites imposées au type de dépenses politiques en cause, officiellement appelées “dépenses coordonnées des partis”. Ce recours avait été introduit en 2022 par deux comités républicains, l’ancien membre du Congrès républicain Steve Chabot, de l’Ohio, et Vance, qui se présentait alors au Sénat américain dans l’Ohio.

La Cour suprême, à majorité conservatrice, a, dans plusieurs arrêts rendus depuis 2010, progressivement érodé les lois sur le financement des campagnes électorales. Parmi ceux-ci figurent des arrêts invalidant les limites fédérales imposées aux dépenses politiques indépendantes des entreprises et des syndicats, ainsi que le montant total qu’un particulier peut consacrer à des contributions politiques fédérales, au motif qu’elles constituaient des violations du Premier amendement.

Une loi de 1971, dite “Federal Election Campaign Act”, réglemente la collecte de fonds et les dépenses lors des élections américaines en limitant le montant pouvant être dépensé pour un candidat, dans le but de prévenir la corruption.

En vertu de cette loi, les dépenses engagées par un parti politique pour soutenir ou s’opposer à un candidat, qui ne sont pas coordonnées avec la campagne de ce dernier, sont considérées comme des “dépenses indépendantes” — et ne sont donc pas soumises à un plafond.

Les dépenses coordonnées entre un parti et une campagne sont en revanche soumises à des restrictions. Ces plafonds de dépenses varient en fonction de la population de l’État dans lequel le candidat se présente: ils sont plus bas dans les États à faible population et plus élevés dans ceux à forte population. En 2025, les restrictions allaient d’environ 127.000 dollars à 3,9 millions de dollars pour les candidats au Sénat et d’environ 63.000 dollars à 127.000 dollars pour les candidats à la Chambre des représentants.

En 2024, la Cour d’appel du 6e circuit des États-Unis, siégeant à Cincinnati, a confirmé ces limites, estimant qu’elles étaient conformes à la Constitution.

La Cour suprême avait accédé à la demande d’intervention formulée par le Comité national démocrate, le Comité de campagne sénatoriale démocrate et le Comité de campagne congressionnelle démocrate afin de défendre ces plafonds de dépenses.

Jacquelyn Lopez et Rachel Jacobs, avocates au sein du cabinet Elias Law Group qui représentait les groupes démocrates, ont fait part de leur déception face à cette décision.

“Nous sommes en total désaccord avec la décision de la Cour suprême, qui renverse inutilement son propre précédent pour détruire un pilier de longue date de la loi fédérale sur le financement des campagnes électorales”, ont-elles déclaré dans un communiqué.

La Commission électorale fédérale, sous l’administration Trump, ayant refusé de défendre la disposition de la loi fédérale contestée par Vance et les autres plaignants, la Cour suprême a désigné l’avocat Roman Martinez pour le faire.

La Cour a rejeté l’argument avancé par M. Martinez selon lequel l’affaire devait être classée sans suite, au motif que M. Vance n’avait pas annoncé son intention de se présenter à nouveau en tant que candidat politique et ne faisait l’objet d’aucune menace crédible d’application de la loi.

Kavanaugh a écrit que la “déclaration de candidature” de Vance déposée auprès de la Commission électorale fédérale, indiquant son intention de se présenter au Sénat en 2028, ainsi que son comité de campagne de longue date, “JD Vance for Senate”, “établissent que l’affaire n’est pas sans objet”.

La décision rendue mardi fait partie des nombreuses décisions rendues au cours de cette session judiciaire qui ont favorisé les républicains à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.