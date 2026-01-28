La Coupe du monde 2026 sur Ligue 1+ ?

De quoi encore augmenter les prix. Selon L’Équipe , la plateforme Ligue 1+ a formulé une offre de 20 millions d’euros à la FIFA pour diffuser l’intégralité de la Coupe du monde 2026 (11 juin–19 juillet), organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Dans le package : 18 millions d’euros de droits et 2 millions d’euros de frais de production. M6 a déjà sécurisé 54 matchs en clair, laissant à Ligue 1+ le reste du gâteau. Une manière pour la LFP de combler un trou de presque trois mois sans Ligue 1 et de donner un peu de sens à l’abonnement estival.…

MH pour SOFOOT.com