La cote de popularité de Trump reste proche de son plus bas niveau historique, alors que la plupart des Américains s'attendent à une hausse des prix de l'essence

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* La cote de popularité de Trump reste proche de ses plus bas niveaux historiques, selon un sondage Reuters/Ipsos

* Une majorité s'attend à une hausse des prix de l'essence, 70 % désapprouvent la gestion du coût de la vie par Trump

* Les démocrates devancent légèrement les républicains dans les intentions de vote pour le Congrès, selon un sondage

par Jason Lange

Le taux de popularité du président Donald Trump s'est maintenu ces derniers jours à des niveaux proches des plus bas de sa carrière politique, la plupart des Américains déclarant s'attendre à ce que les prix de l'essence continuent d'augmenter dans le contexte de la guerre avec l'Iran , selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé lundi.

Environ 35 % des personnes interrogées ont déclaré approuver la performance de Trump à la Maison Blanche, un chiffre inchangé par rapport à un précédent sondage Reuters/Ipsos réalisé mi-mai. Ce résultat est légèrement supérieur au taux le plus bas de son mandat actuel – 34 % dans un sondage Reuters/Ipsos d'avril – et proche du creux de son premier mandat, à 33 % en décembre 2017.

Le dirigeant républicain a fait face à un mécontentement généralisé ces derniers mois suite à sa décision d’entrer en guerre avec l’Iran, qui a entraîné une flambée des prix de l’essence.

Alors que les prix à la pompe ont légèrement baissé ces dernières semaines, les observateurs pariant sur une fin du conflit avec l’Iran, quelque 59 % des personnes interrogées ont déclaré s’attendre à une hausse des prix de l’essence aux États-Unis au cours de l’année à venir, contre 17 % qui pensaient qu’ils baisseraient, selon ce sondage réalisé sur six jours. Les autres personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir ou penser que les prix resteraient stables.

Le 28 février, Trump a ordonné des frappes militaires contre l'Iran aux côtés d'Israël, allié des États-Unis. L'Iran a riposté par des contre-attaques qui ont largement paralysé le trafic maritime dans un détroit étroit qui assurait auparavant un cinquième du commerce mondial de pétrole. Le rythme des attaques et des contre-attaques s'est ralenti depuis avril, mais les pourparlers de paix n'ont pas encore abouti à un accord durable.

FAIBLE APPROBATION CONCERNANT LE COÛT DE LA VIE

Seuls 22 % des Américains approuvent la manière dont Trump gère le coût de la vie des ménages américains, contre 70 % qui désapprouvent. Les Américains sont désormais plus mécontents de la performance de Trump sur cette question qu'ils ne l'étaient de celle de son prédécesseur démocrate, Joe Biden, qui a terminé son mandat avec 29 % d'approbation sur le coût de la vie et 63 % de désapprobation.

Biden a dû faire face à plusieurs années d’inflation élevée, ce qui a finalement pesé sur son parti lors de l’élection présidentielle de 2024 et a contribué à faire l’élection de Trump face à la démocrate Kamala Harris. Trump a fait campagne en promettant de résoudre le problème de l’inflation, et la persistance des prix élevés du carburant pèse sur les espoirs de son parti de conserver le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre .

Environ 36 % des Américains ont déclaré approuver les frappes américaines contre l'Iran. Une proportion plus faible – 25 % – a estimé que les avantages de ces frappes en valaient la peine.

Le dernier sondage Reuters/Ipsos, réalisé à l'échelle nationale, a révélé que les électeurs inscrits se prononceraient en faveur des démocrates plutôt que des républicains à 41 % contre 37 % si les élections législatives avaient lieu aujourd'hui. Alors que les sondages de l'année dernière montraient que les électeurs faisaient davantage confiance aux républicains pour la gestion de l'économie, leur avantage s'est récemment évaporé, 36 % des électeurs interrogés dans le dernier sondage estimant que les démocrates avaient un meilleur plan pour l'économie, contre 37 % qui ont choisi les républicains.

Ce sondage, réalisé en ligne, a recueilli les réponses de 4 531 adultes américains et présente une marge d'erreur de 2 points de pourcentage.