La cote de popularité de Trump chute à 33%, son plus bas niveau depuis le début de son mandat - sondage

La cote de popularité du président Donald Trump a chuté à son plus bas niveau depuis le début de son deuxième mandat, une majorité écrasante d'Américains craignant que la guerre entre les États-Unis et l'Iran ne s'éternise, selon un sondage Reuters/Ipsos publié lundi.

Seuls 33% des personnes interrogées au cours de cette enquête menée sur quatre jours ont déclaré approuver l'action de Donald Trump à la Maison Blanche, tandis que 64% la désapprouvent.

Le taux de popularité de Donald Trump, en baisse par rapport aux 35% enregistrés lors d'un précédent sondage, a égalé le niveau le plus bas de son mandat précédent, touché en décembre 2017.

(Jason LangeVersion française Benoit Van Overstraeten)