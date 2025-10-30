La cote de confiance de Macron tombe aussi bas que le record détenu par Hollande, selon un sondage

Le président Emmanuel Macron (à droite) et le Premier ministre Sébastien Lecornu, alors ministre sortant des Armées, à Hanoi le 26 mai 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La cote de confiance du président Emmanuel Macron a atteint un plus-bas record, à 11%, soit celle enregistrée par son prédécesseur François Hollande, en novembre 2016, selon un sondage bimestriel Verian pour le Figaro magazine publié jeudi.

En baisse de 5 points par rapport au précédent baromètre, en septembre, le chef de l'État souffre notamment d'une forte chute(-11 points) chez les plus de 65 ans et chez les retraités (-9 points).

A l'inverse, son Premier ministre, Sébastien Lecornu, enregistre une augmentation de 5 points de sa cote de confiance, à 26% (+5 points par rapport au moment de sa nomination, en septembre). Contrairement au locataire de l'Élysée, il bénéficie de la bienveillance des personnes de 65 ans et plus (+7 points) et des retraités (+9 points).

L'enquête a été réalisée en ligne du 26 au 28 octobre auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.