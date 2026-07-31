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La Corée du Sud travaille en étroite collaboration avec les États-Unis et le Japon sur les marchés des changes, selon le vice-ministre
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 02:17
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vice-ministre sud-coréen des Finances, Moon Ji-sung, a déclaré vendredi que Séoul travaillait en étroite collaboration avec des pays importants tels que les États-Unis et le Japon sur les questions de change.

Les propos du ministre font suite à des interventions de vente de dollars menées par le Japon et la Corée du Sud afin d’enrayer la chute de leurs devises respectives, selon certaines sources.

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