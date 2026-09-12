La Corée du Nord tire plusieurs missiles balistiques à courte portée

(Actualisé avec précisions)

La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques à courte portée au large de sa côte orientale, a déclaré samedi l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) dans un communiqué.

Les tirs ont été effectués à partir de 05h20 (20h20 GMT vendredi soir) et ont volé sur environ 250 kilomètres, a indiqué le JCS.

Les services de renseignement sud-coréen et américain ont suivi les missiles et échangé des informations dès le début des tirs.

"Les forces armées sud-coréennes surveillent de près les activités nord-coréennes et maintiennent leur capacité et leur état de préparation à riposter de manière écrasante à toute provocation, dans le cadre de leur dispositif de défense conjoint avec les Etats-Unis", a dit le JCS.

Le Bureau de la sécurité nationale de la présidence sud-coréenne a convoqué une réunion d'urgence sur la sécurité, à laquelle ont participé le ministère de la Défense, l'état-major interarmées et d'autres organismes concernés, a fait savoir la présidence.

Par ailleurs, le commandement Pacifique des Etats-Unis a déclaré avoir pris connaissance de ces tirs et être en étroite concertation avec ses alliés et partenaires.

(Chris Thomas à Mexico et Heekyong Yang à Seoul; version française Camille Raynaud)