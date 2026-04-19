La Corée du Nord tire plusieurs missiles balistiques

(Actualisé avec précisions)

La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques au large de sa côte orientale, ont fait savoir dimanche la Corée du Sud et le Japon.

Il s'agit du septième tir de missiles balistiques effectué par Pyongyang depuis le début de l'année, et le quatrième depuis le début du mois.

La présidence sud-coréenne a dit qu'un conseil de sécurité d'urgence avait été convoqué, ont rapporté les médias.

Les missiles ont été tirés depuis une zone située près de la ville de Sinpo, sur la côte orientale nord-coréenne, vers 06h10 heure locale, a indiqué l'armée sud-coréenne dans un communiqué.

Le gouvernement japonais a déclaré sur les réseaux sociaux que les missiles balistiques semblaient être retombés près de la côte est de la péninsule coréenne. Aucune incursion dans la zone économique exclusive du Japon n'a été confirmée.

(Hyunjoo Jin et Joyce Lee; version française Camille Raynaud)