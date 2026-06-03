Chine: les services en pleine forme en mai (indice indépendant)

L'activité des services en Chine a bondi en mai, selon un indice indépendant publié mercredi, un signe positif alors que le moral des consommateurs reste fragile et que la guerre du Moyen-Orient pèse sur l'économie.

( AFP / JADE GAO )

En expansion depuis plus de trois ans, le secteur des services a encore bénéficié le mois dernier d'une accélération soutenue de l'activité et de la création d'entreprises, qui s'est notamment traduite par des augmentations d'effectifs.

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) pour les services, calculé par S&P Global et l'agence RatingDog, et publié par le média économique chinois Caixin, s'est établi en mai à 54,4 points, contre 52,6 en avril.

Ce secteur crucial pour la Chine, deuxième économie mondiale, continue donc de progresser à un rythme soutenu: un chiffre au-dessus de 50 témoigne d'une expansion de l'activité, et en deçà d'une contraction.

L'expansion dans les services avait débuté en janvier 2023.

La vigueur du secteur des services pourrait apaiser les inquiétudes de certains partenaires commerciaux, lesquels redoutent que la Chine n'ait de plus en plus recours aux exportations comme moteur de sa croissance économique.

L'indice PMI composite de Caixin, également publié mercredi et qui agrège services et industrie manufacturière, a aussi progressé en mai, à 54 points, contre 53,1 le mois précédent.

C'est l'activité des services qui explique en grande partie cette accélération par rapport à avril, même si la production manufacturière a continué de croître à un rythme soutenu, selon l'enquête S&P Global/RatingDog.

La situation économique chinoise reste toutefois fragile.

La Chine avait enregistré en avril ses chiffres de production industrielle et de ventes au détail les moins favorables depuis au moins 2023, sous l'effet conjugué de la consommation morose dans le pays depuis l'après-Covid et de l'actuelle guerre au Moyen-Orient.