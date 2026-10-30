La Corée du Nord teste des drones d'attaque, Kim veut la "supériorité absolue"

TPhoto prise le 29 octobre 2026 et diffusée le 30 octobre 2026 par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, montrant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un assistant à l'exposition "Développement de technologies aéronautiques sans pilote", dans la zone touristique côtière de Wonsan-Kalma, dans la province de Kangwon, en Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / STR )

La Corée du Nord a testé des drones d'attaque, des missiles et un lance-roquettes multiples lors d'une démonstration, a annoncé vendredi l'agence de presse officielle KCNA, son leader Kim Jong Un appelant à accélérer le développement des drones et de l'IA pour acquérir une "supériorité absolue" dans ces domaines militaires.

Ces tests sont intervenus au lendemain de l'annonce par Séoul de la détection du tir par les Nord-Coréens d'une dizaine de missiles balistiques à courte portée en direction de la mer du Japon. Le lien entre les deux événements n'a pas été établi.

Photo prise le 29 octobre 2026 et diffusée le 30 octobre 2026 par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, montrant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un assistant à l'exposition "Développement de technologies aéronautiques sans pilote", dans la zone touristique côtière de Wonsan-Kalma, dans la province de Kangwon, en Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / STR )

Lors de cette démontration d'armements, le dirigeant nord-coréen a souligné que "s'emparer de la supériorité absolue dans la technologie des drones est indispensable dans le contexte évolutif de la guerre moderne", selon KCNA.

"La force signifie précisément la paix, et la paix n'est garantie que par la force", a-t-il ajouté selon l'agence.

La démonstration comportait des drones d'attaque explosifs, des drones polyvalents tirant des missiles air-sol, des missiles de croisière et des lance-roquette multiples de calibre 600 mm.

Selon KCNA, les drones et missiles de croisière ont frappé une cible sur une île avec une précision totale.

Ces démonstrations font suite à une série de tests d'armements annoncés par Pyongyang, comme celui d'un "nouveau type" de torpille de précision qui utilise l'intelligence artificielle (IA) dans ses systèmes de guidage et de détection de cible.

Photo prise le 29 octobre 2026 et diffusée le 30 octobre 2026 par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, montrant un drone tirant un missile lors d'une démonstration organisée dans le cadre de l'exposition "Développement de technologies aéronautiques sans pilote", dans la zone touristique côtière de Wonsan-Kalma, dans la province de Kangwon, en Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / STR )

Quelques jours plus tôt, les forces armées nord-coréennes avaient testé deux types de missiles de croisière stratégiques lancés depuis des sous-marins, selon KCNA.

Et début octobre, Pyongyang a aussi annoncé avoir testé avec succès un missile hypersonique de portée intermédiaire utilisant l'IA pour pouvoir modifier sa trajectoire à basse altitude.