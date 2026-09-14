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La Corée du Nord présente un tir de missiles comme intégré à des exercices
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 04:27
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Le lancement de plusieurs missiles effectué samedi par la Corée du Nord s'inscrivait dans le cadre d'exercices à tirs réels qui ont également permis de tester différents systèmes d'armes, a rapporté lundi la presse officielle nord-coréenne, citant des drones, missiles de croisière et missiles balistiques tactiques.

Ces manoeuvres vont renforcer le moral des troupes et améliorer leur capacité à "faire chuter complètement l'ennemi" quand l'ordre en sera donné, a écrit l'agence de presse officielle KCNA, citant le directeur d'une unité d'artillerie impliquée dans les exercices.

(Heejin Kim et Kyu-seok Shim; version française Jean Terzian)

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