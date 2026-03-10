 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Corée du Nord et la Chine vont relancer les trains de voyageurs après six ans d'interruption
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 15:29

Les billets pour le premier train de voyageurs en six ans à parcourir la ligne entre Pékin et la capitale nord-coréenne, Pyongyang, ont été vendus avant son départ prévu le 12 mars, a déclaré mardi un bureau de billetterie officiel à Pékin.

La reprise du service ferroviaire, suspendu depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020, rouvre un lien de transport essentiel entre la Corée du Nord, largement isolée, et son principal allié économique.

Les billets — réservés aux détenteurs de visas d’affaires — ont été achetés par des entrepreneurs, des responsables gouvernementaux et des journalistes. Des places restent disponibles pour la liaison suivante, prévue le 18 mars.

Les autorités ferroviaires chinoises ont indiqué que les trains Pékin-Pyongyang circuleront quatre fois par semaine dans les deux sens, tandis que les trains Dandong-Pyongyang circuleront quotidiennement.

La Corée du Nord reste fermée à la plupart des touristes étrangers, à l’exception de quelques groupes russes, alors qu’avant la pandémie, les Chinois constituaient la majorité des visiteurs étrangers, ont déclaré les agences de voyages.

(Kyu-seok Shim et Bureau de Pékin, version française Elena Slmirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank