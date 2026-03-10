La Corée du Nord et la Chine vont relancer les trains de voyageurs après six ans d'interruption

Les billets pour le premier train de voyageurs en six ans à parcourir la ligne entre Pékin et la capitale nord-coréenne, Pyongyang, ont été vendus avant son départ prévu le 12 mars, a déclaré mardi un bureau de billetterie officiel à Pékin.

La reprise du service ferroviaire, suspendu depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020, rouvre un lien de transport essentiel entre la Corée du Nord, largement isolée, et son principal allié économique.

Les billets — réservés aux détenteurs de visas d’affaires — ont été achetés par des entrepreneurs, des responsables gouvernementaux et des journalistes. Des places restent disponibles pour la liaison suivante, prévue le 18 mars.

Les autorités ferroviaires chinoises ont indiqué que les trains Pékin-Pyongyang circuleront quatre fois par semaine dans les deux sens, tandis que les trains Dandong-Pyongyang circuleront quotidiennement.

La Corée du Nord reste fermée à la plupart des touristes étrangers, à l’exception de quelques groupes russes, alors qu’avant la pandémie, les Chinois constituaient la majorité des visiteurs étrangers, ont déclaré les agences de voyages.

(Kyu-seok Shim et Bureau de Pékin, version française Elena Slmirnova, édité par Augustin Turpin)