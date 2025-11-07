 Aller au contenu principal
La Corée du Nord a tiré un missile balistique, disent Séoul et Tokyo
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 05:04

La Corée du Nord a procédé vendredi à un nouveau tir de missile balistique, en direction de la mer, a rapporté l'armée sud-coréenne, sans davantage de précisions, tandis que le gouvernement japonais a également signalé ce tir et indiqué que le missile n'avait pas atteint sa zone économique exclusive.

(Jack Kim à Seoul, bureau de Tokyo; version française Jean Terzian)

