La Corée du Nord a tiré un missile balistique, disent Séoul et Tokyo

La Corée du Nord a procédé vendredi à un nouveau tir de missile balistique, en direction de la mer, a rapporté l'armée sud-coréenne, sans davantage de précisions, tandis que le gouvernement japonais a également signalé ce tir et indiqué que le missile n'avait pas atteint sa zone économique exclusive.
(Jack Kim à Seoul, bureau de Tokyo; version française Jean Terzian)
