La Corée du Nord a procédé à un tir de projectile, selon l'armée sud-coréenne

La Corée du Nord a lancé un projectile non identifié en direction de la mer au large de sa côte orientale, a déclaré mardi l'armée sud-coréenne.
Les garde-côtes japonais ont déclaré séparément avoir détecté ce qui pourrait être un missile balistique lancé par la Corée du Nord.
Selon la chaîne japonaise NTV, Pyongyang a vraisemblablement tiré des missiles à courte portée qui semblent avoir atterri hors de la zone économique exclusive du Japon.
(Rédigé par Jack Kim, version française Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)
