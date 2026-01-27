 Aller au contenu principal
La Corée du Nord a procédé à des tirs de missiles balistiques
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 10:03

(Actualisé avec précisions et contexte)

La Corée du Nord a procédé mardi à plusieurs tirs de missiles balistiques en direction de la mer, vraisemblablement des projectiles de courte portée, ont déclaré la Corée du Sud et le Japon.

Selon l'état-major interarmées sud-coréen, les missiles ont été tirés depuis une zone proche de la capitale nord-coréenne Pyongyang vers 15h50 heure locale (06h50 GMT), en direction de la mer au large de la côte est de la péninsule coréenne.

Les missiles ont parcouru environ 350 kilomètres.

Les garde-côtes japonais ont déclaré avoir détecté ce qui pourrait être des missiles balistiques tirés par la Corée du Nord et qui sont retombés quelques minutes plus tard.

Ces derniers mois, Pyongyang a procédé à des tirs d'essai de missiles à courte portée et de lance-roquettes multiples, que le régime nord-coréen présente comme un élément clé de son arsenal nucléaire tactique destiné à se protéger de menaces émanant des Etats-Unis et de la Corée du Sud.

Les tirs signalés mardi interviennent alors qu'un responsable du département américain de la Défense se trouve en Corée du Sud, où il a discuté de la modernisation de l'alliance militaire entre Washington et Séoul. Les Etats-Unis souhaitent jouer un rôle plus limité dans leurs efforts de défense conjoints face à la Corée du Nord.

(Rédigé par Jack Kim, version française Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)

