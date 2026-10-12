La Corée du Nord a lancé un projectile au large de sa côte orientale, dit Séoul

La Corée du Nord a lancé un projectile non-identifié au large de sa côte orientale, a rapporté lundi l'armée sud-coréenne, tandis que les garde-côtes japonais ont dit penser qu'il s'agissait d'un missile balistique et que celui-ci s'était échoué en mer.

Ce tir intervient après que le président sud-coréen Lee Jae-myung a supervisé la semaine dernière le premier essai par Séoul d'un missile hypersonique développé localement.

(Heejin Kim et Joyce Lee à Séoul, Anton Bridge à Tokyo; version française Jean Terzian)