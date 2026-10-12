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La Corée du Nord a lancé des missiles balistiques au large de sa côte, dit Séoul
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 03:54

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(Actualisé tout du long)

La Corée du Nord a lancé lundi plusieurs missiles balistiques au large de sa côte orientale, a rapporté l'armée sud-coréenne, dans un contexte de tensions accrues dans la péninsule.

Dans un communiqué, l'état-major de l'armée sud-coréenne a déclaré que les missiles ont été tirés aux alentours de 09h20 (00h20 GMT) depuis une zone située à proximité de la capitale Pyongyang.

Plus tôt, les garde-côtes japonais ont indiqué que la Corée du Nord avait lancé deux missiles balistiques présumés. Ces projectiles se sont échoués en mer, ont-ils ajouté.

Ce tir intervient sur fond de tensions croissantes entre les deux voisins, en raison d'essais de missiles effectués par les deux pays et de l'explosion en septembre près de la frontière d'une mine ayant blessé trois soldats sud-coréens.

Séoul a reproché à Pyongyang d'avoir déposé des mines et a réclamé des excuses. Pyongyang a rejeté les accusations et déclaré qu'il s'agissait d'une provocation de la part de Séoul.

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a supervisé la semaine dernière le premier essai par Séoul d'un missile hypersonique développé localement.

La Corée du Nord a procédé cette année à plus d'une dizaine de tests de missiles.

(Heejin Kim et Joyce Lee à Séoul, Anton Bridge à Tokyo; version française Jean Terzian)

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