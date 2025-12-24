 Aller au contenu principal
La Corée du Nord a effectué un tir de missile longue portée-KCNA
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 23:39

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a assisté mercredi au test d'un missile à longue portée, a rapporté jeudi l'agence de presse KCNA.

Kim Jong-un a également inspecté les travaux de construction d'un sous-marin nucléaire capable de tirer des missiles, a indiqué KCNA sans préciser la date de cette visite.

Il a déclaré que le projet de la Corée du Sud visant à développer un sous-marin nucléaire, comme convenu avec Washington, alimenterait les tensions dans la péninsule coréenne et poserait un risque pour la sécurité nationale qui le forcerait à agir, selon l'agence officielle nord-coréenne.

(Heejin Kim; version française Camille Raynaud)

