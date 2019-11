La consternante histoire de « la droite la plus bête du monde »

Que le meilleur perde ! Ce drolatique « éloge de la défaite en politique » concocté il y a des décennies par Michel-Antoine Burnier et Frédéric Bon reste d'une cuisante actualité, et pourrait tout à fait convenir au tragique destin de la droite française. C'est la référence qui vient à l'esprit en lisant le dense essai (454 pages), La Malédiction de la droite (Perrin), de Guillaume Tabard, éditorialiste au Figaro et sur Radio Classique. Celui qui est l'un des plus fins observateurs de notre vie politique revient sur 60 ans de rendez-vous manqués entre la République et la droite de gouvernement, et l'ouvrage, ciselé de façon classique, est passionnant, parce que truffé de faits remis en perspective historique, de saynètes croquignolettes et de portraits savoureux.Voici donc une droite qui a donné à la France cinq de ses huit présidents de la Ve République ? 39 ans à l'Élysée, contre 19 pour la gauche ?, et treize Premiers ministres ? contre neuf socialistes. De 1958 à juin 2007, elle a remporté dix scrutins législatifs ? la gauche quatre et LREM seulement un. Mais cette droite est aussi percluse de cicatrices, revenant au pouvoir après l'alternance de 1981 et deux cohabitations, au prix de la guerre Chirac-Balladur en 1995, puis de la « rupture » de Nicolas Sarkozy en 2007. Et depuis 2012, la voilà plongée dans les limbes électoraux, de la défaite de Nicolas Sarkozy au calamiteux score de François-Xavier...