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La consigne de vote des South Winners à Marseille
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 22:22

La consigne de vote des South Winners à Marseille

La consigne de vote des South Winners à Marseille

Va voter. Quelques jours avant le second tour des élections municipales, le groupe de supporters des South Winners s’est positionné pour le scrutin. L’association d’ultras marseillais, formée en 1987, appelle à faire barrage contre le candidat du Rassemblement national, Franck Allisio, arrivé en seconde position au terme du premier tour. « Le réveil est difficile pour tous les Marseillais , écrit le collectif dans un communiqué. […] L’extrême-droite est aux portes du pouvoir dans notre ville. Le parti de la division, du racisme et de la xénophobie ne peut pas triompher en remportant la deuxième ville de France. »

Appel au barrage

Avant de reprendre : « Tous les électeurs marseillais doivent se sentir concernés par ce combat. Le dimanche 22 mars 2026, il faut que la tolérance et le projet de vivre-ensembles triomphent face à la faine et à la ségrégation. » Les électrices et électeurs de la cité des Bouches-du-Rhône ont placé le maire sortant Benoît Payan, de gauche, en tête à l’issue du premier tour. Avec ses 36,70 % des voix, il devance de peu le Rassemblement national (35 %), alors que Martine Vassal, tête de liste LR soutenue par la majorité présidentielle, se maintien au second tour. « Avant de venir au stade, on vote ! » finissent les supporters marseillais. Leur équipe accueille Lille, ce dimanche (17 h 15).…

UL pour SOFOOT.com

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