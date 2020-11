Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La confiance des ménages se dégrade nettement en France Reuters • 26/11/2020 à 09:10









LA CONFIANCE DES MÉNAGES SE DÉGRADE NETTEMENT EN FRANCE PARIS (Reuters) - La confiance des ménages s'est nettement dégradée en France en novembre, mois marqué par un reconfinement de la population face à l'épidémie due au nouveau coronavirus, montrent les données publiées jeudi par l'Insee. L'indicateur synthétisant cette confiance a reculé de quatre points pour retomber à 90, son plus bas niveau depuis décembre 2018 en pleine crise des "Gilets jaunes". Il s'éloigne ainsi un peu plus de sa moyenne de long terme, fixée à 100, alors qu'il était repassé au-dessus avant le début de la crise du coronavirus au printemps. Les économistes s'attendaient à une baisse moins marquée, à 92. Les ménages français sont notamment beaucoup moins optimistes sur leur situation financière future, dit l'Insee, dont l'indicateur correspondant baisse de cinq points. En conséquence, la proportion de ménages jugeant opportun de faire des achats importants baisse fortement tandis que celle pensant qu'il est bon d'épargner augmente à nouveau. L'inquiétude se manifeste aussi sur l'évolution attendue du niveau de vie et du chômage. La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s'améliorer au cours des 12 prochains mois diminue de nouveau très fortement tandis que les craintes des ménages sur le chômage sont au plus haut depuis juin 2013, souligne l'Insee. (Bertrand Boucey)

