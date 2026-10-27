La comparaison improbable de Luis Enrique sur Ndjantou

Ça fuse. Suite à la victoire face à Lyon ce lundi lors du match de clôture de cette huitième journée de Ligue 1, l e coach parisien Luis Enrique est revenu en conférence de presse sur Quentin Ndjantou en faisant une drôle de comparaison.

« Ndjantou est une Formule 1 ! »

C’était un retour gagnant pour le Titi parisien. Lui qui n’avait pas disputé la moindre minute avec le PSG depuis le 8 août dernier , lors d’un match amical face à Manchester United, a pu grappiller quelques minutes, profitant notamment des différentes absences liées aux récentes blessures. Effet immédiat : entré en jeu à la 81e minute de jeu, il n’aura suffi que de trois minutes pour voir le jeune français s’illustrer en délivrant une jolie passe décisive à Mika Godts pour le second but parisien (84 e ).…

AP pour SOFOOT.com