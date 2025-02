La compagnie aérienne japonaise ANA annonce une commande de 77 avions

La compagnie aérienne japonaise ANA Holdings a annoncé mardi une commande de 77 avions auprès des constructeurs Boeing, Airbus et Embraer pour environ 14 milliards de dollars, une acquisition record pour l'entreprise qui souhaite regarnir les flottes de ses différentes filiales.

( AFP / RICHARD A. BROOKS )

ANA a indiqué avoir passé commande de 30 appareils Boeing, 27 Airbus et 20 Embraer. L'accord comprend 68 commandes fermes et 9 options (4 pour Boeing et 5 pour Embraer), pour un total de 2.158 milliards de yens, soit près de 13,9 milliards d'euros, selon les prix catalogue.

L'entreprise compte profiter d'un secteur du tourisme japonais en pleine effervescence et d'une demande accrue de vols à destination de l'archipel: 18 Boeing 787-9 sont ainsi destinés aux vols internationaux et 13 Airbus à la low-cost Peach, filiale du groupe.

Anticipant une "forte demande interne" en termes de mobilité des visiteurs, la compagnie précise que plus de la moitié de la commande est destinée aux liaisons domestiques.

Première compagnie aérienne du pays, ANA souhaite voir sa flotte atteindre les "320 appareils" environs à l'horizon 2030.

Les appareils devraient être livrés entre 2028 et 2033, a indiqué l'entreprise.

"Cette commande va permettre une amélioration de la rentabilité des vols intérieurs et une expansion de nos liaisons internationales, un secteur de croissance pour l'avenir", a déclaré Koji Shibata, PDG d'ANA Holdings, cité dans le communiqué.