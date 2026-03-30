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La commission sénatoriale prévoit l'audition de nomination de Kevin Warsh à la Fed dès la semaine du 13 avril, rapporte Punchbowl
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 01:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Complément d'information, voir les paragraphes 2 à 4)

La commission bancaire du Sénat prévoit de tenir son audition sur la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale dès la semaine du 13 avril, a rapporté dimanche Punchbowl News, citant deux sources familières avec la planification.

La résistance politique a retardé la nomination de M. Warsh au Sénat, le président de la Fed, Jerome Powell, restant en place alors que le président Donald Trump fait pression pour trouver un successeur prêt à réduire les taux d'intérêt plus rapidement.

L'incertitude concernant le leadership de la Fed s'est heurtée à un contexte d'inflation qui s'aggrave, alors que les prix du pétrole ont bondi à la suite des frappes aériennes sur l'Iran soutenues par les États-Unis et que l'escalade de la guerre au Moyen-Orient perturbe les principales voies de navigation.

Les opérateurs ne s'attendent plus guère à une baisse des taux cette année, car la hausse des coûts de l'énergie se répercute sur l'inflation générale et limite les possibilités d'assouplissement de la politique monétaire.

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