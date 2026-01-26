La Commission européenne va ouvrir une procédure contre Grok-Handelsblatt

La Commission européenne va ouvrir lundi une procédure contre Grok, le chatbot d'intelligence artificielle (IA) générative du milliardaire Elon Musk, a révélé lundi le quotidien allemand Handelsblatt, citant trois hauts fonctionnaires européens.

Des mesures plus sévères seront prises à l'encontre de Grok en vertu de la législation sur les services numériques de l'Union européenne (UE), selon Handelsblatt. Elles viseront à contraindre l'entreprise xAi, propriétaire du chatbot, à le retirer de l'UE.

xAI, ainsi que le réseau social X également propriété d'Elon Musk, font l'objet d'un examen de plus en plus minutieux à l'échelle mondiale. Grok a été critiqué ce mois-ci après la génération d'images sexuellement explicites.

(Rédigé par Miranda Murray, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)