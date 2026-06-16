La Commission européenne reste en contact avec Anthropic au sujet de la décision de désactiver ses modèles dans l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne est toujours en contact avec la société américaine d'intelligence artificielle Anthropic au sujet de sa décision de désactiver ses modèles d'IA les plus avancés à la suite d'une injonction du gouvernement et d'autres problèmes, a déclaré mardi un porte-parole de la Commission.

Anthropic avait déclaré vendredi avoir désactivé ses modèles les plus avancés pour tous les utilisateurs après que le gouvernement américain lui eut ordonné de suspendre l'accès aux ressortissants étrangers, invoquant des raisons de sécurité nationale.