La Commission européenne au chevet de nos démocraties malades

À quatre ans des prochaines élections européennes, la Commission prend le pouls de la démocratie européenne : le patient vit encore, mais des complications s'amoncellent depuis des années. Le diagnostic ? Poussée de fièvre populiste, abstention massive, dérives autoritaires, manipulation de l'information sur Internet y compris par des puissances étrangères, assassinat de journalistes (comme Daphne Caruana Galizia, à Malte) et mise en difficulté de la profession par les procès abusifs... « La démocratie ne peut être considérée comme acquise », prévient Vera Jourova, la commissaire à la Transparence et aux Valeurs.

Dès 2021, de nouvelles règles vont être introduites sur la publicité à caractère politique et les règles de financement des partis politiques européens vont être révisées. Depuis le traité de Nice (2003), les partis européens sont éligibles aux fonds communautaires. À l'article 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), il est prévu que « le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent par voie de règlements le statut des partis politiques au niveau européen (...) et notamment les règles relatives à leur financement ».

Des partis politiques européens financés par des lobbys

Or, les partis politiques européens sont la proie des lobbys. Ils peuvent recevoir des dons des entreprises de manière parfaitement

... Lire la suite sur LePoint.fr