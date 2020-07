Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission de régulation de l'énergie souhaite une réforme de l'ARENH Reuters • 31/07/2020 à 12:49









LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE SOUHAITE UNE RÉFORME DE L'ARENH PARIS (Reuters) - La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a jugé "souhaitable" vendredi une réforme de l'ARENH (Accès régulé à l'électricité nucléaire historique) et prôné un relèvement du plafond de ce dispositif. Le plafond du dispositif ARENH correspond au volume d'énergie maximal que les fournisseurs alternatifs peuvent acheter auprès d'EDF pour l'approvisionnement de leur portefeuille de clients. Il a été fixé à 100 TWh à l'entrée en vigueur du dispositif et n'a pas été modifié depuis 2010. Mais le développement de l'activité concurrentielle sur le marché de détail ainsi que la compétitivité du prix de l'ARENH par rapport aux marchés de gros ont conduit les demandes des fournisseurs alternatifs pour les années 2019 et 2020 à largement dépasser ce plafond. La CRE préconise donc de porter ce plafond à 150 TWh dès le guichet de novembre 2020 portant sur l'année 2021, afin d'éviter de faire supporter aux consommateurs le surcoût lié à l'atteinte du seuil maximal actuel. (Blandine Hénault)

