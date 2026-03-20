La comédienne et réalisatrice Isabelle Mergault est décédée à 67 ans

L'actrice et réalisatrice française Isabelle Mergault arrive à la projection du film « Un Prophète » de Jacques Audiard, en compétition au 62e Festival de Cannes, le 16 mai 2009 ( AFP / LOIC VENANCE )

La comédienne et réalisatrice Isabelle Mergault, figure populaire qui avait remporté le César du meilleur premier film en 2007, est décédée vendredi des suites d'un cancer à l'âge de 67 ans, a annoncé l'animateur Laurent Ruquier à l'AFP, au nom de sa famille.

"Sa famille, ses amis, ont la douleur de vous annoncer que la réalisatrice, actrice et humoriste Isabelle Mergault est décédée ce matin, à Neuilly-sur-Seine, des suites d’un cancer contre lequel elle se battait courageusement depuis plusieurs mois", précise le communiqué.

Née en 1958 à Paris de parents médecins, Isabelle Mergault a débuté dans le cinéma en tant qu'actrice, se faisant connaître dans les années 1980 à travers des seconds rôles comiques, jouant elle-même de sa dyslalie, un cheveu sur la langue qui contribuera à sa singularité.

Elle jouera dans une trentaine de films tout au long de sa carrière.

Derrière la caméra, elle a réalisé "Je vous trouve très beau" avec Michel Blanc, un succès au box-office qui est aussi récompensé du César du meilleur premier film en 2007.

Trois autres longs-métrages suivront: "Enfin veuve" (2007) avec Michèle Laroque, "Donnant donnant" (2010) avec Daniel Auteuil et "Des mains en or" en 2023, avec Lambert Wilson et Josiane Balasko.

Artiste touche-à-tout, elle a aussi œuvré comme scénariste aux côtés de Gérard Jugnot pour "Meilleur espoir féminin" (2000) et comme dramaturge.

Sur les planches, elle évolue là encore dans le registre comique, entre théâtre de boulevard et pièces sentimentales ("L'amour sur un plateau", 2011).

Figure bien connue du paysage audiovisuel français, Isabelle Mergault était par ailleurs l'une des sociétaires de l'émission "Les grosses têtes" sur RTL, présentée par Laurent Ruquier et fut chroniqueuse dans plusieurs de ses émissions télé.