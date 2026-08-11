La Colombie à la recherche de survivants après un séisme ayant fait 132 morts

Vue aérienne de bâtiments effondrés à Cali, en Colombie, après un puissant séisme, le 10 août 2026 ( AFP / Joaquín SARMIENTO )

Secouristes et volontaires en Colombie dégagent les décombres mardi dans une course contre la montre pour retrouver des survivants du séisme le plus puissant de la dernière décennie, qui a fait jusqu'à présent 132 morts, 570 blessés et détruit des dizaines de bâtiments.

"Le nombre de morts s'élève désormais à 132, dont 87 ont été recensés dans les capitales, et on dénombre plus de 570 blessés", a indiqué dans un communiqué Asocapitales, une organisation créée par les principales villes de Colombie afin de coordonner leurs actions sur différents sujets.

Le précédent bilan faisait état de 111 morts et 87 blessés dans ce séisme d'une magnitude de 7,4 qui s'est produit lundi en début de matinée dans le département du Choco, région pauvre au bord du Pacifique.

Il a plongé dans la panique les principales villes de l'ouest du pays, avec des milliers de personnes dans les rues, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Je suis sorti dans la rue en courant, sans rien, il y avait des centaines de personnes" dont certaines en train de prier, a témoigné Julian Peña, dentiste de Quibdo, la capitale du Choco (ouest).

À Cali (sud-ouest), l'une des villes les plus touchées, secouristes professionnels et improvisés enlevaient les décombres à mains nues à la recherche de signes de vie.

Nelson Moreno est venu sauver une amie coincée sous deux tours de cinq étages. Le père de son amie et le bébé de la jeune femme ont été retrouvés, blessés mais vivants.

"Maintenant, nous avons besoin de lampes de poche et de lunettes" à cause de la poussière, pour poursuivre les opérations de nuit, indique-t-il, entouré de centaines de volontaires.

Ces sauveteurs forment des chaînes humaines pour évacuer les décombres du bâtiment, avec des pioches et des outils rudimentaires.

Le président Abelardo de la Espriella, en fonctions depuis seulement trois jours, a déclaré l'état d'urgence et s'est engagé à mener une opération de sauvetage coordonnée.

Selon Asocapitales, 86 bâtiments se sont effondrés et l'activité de sept aéroports a été suspendue en raison des dégâts liés au séisme.

Rien qu'à Cali, on compte 188 disparus, a indiqué le président de la Espriella.

"Nous effectuons toutes les opérations nécessaires pour sortir les gens vivants (...) Beaucoup de gens sont venus, avec de l'équipement, de la nourriture, pour aider les pompiers, pour aider les personnes", a déclaré Andrés Felipe Mejía, un secouriste volontaire dans la ville.

"Désespérés"

Une femme sortie des décombres est transportée par les secouristes sur un brancard, après un puissant tremblement de terre, à Cali en Colombie le 10 août 2026 ( AFP / JOAQUIN SARMIENTO )

Jusqu'à présent, 47 répliques avaient été enregistrées en fin d'après-midi, selon le service géologique colombien.

L'épicentre a été enregistré près de San José del Palmar, dans le Choco, département qui compte 13 morts pour le moment.

Wilmer Cuesta, un étudiant en droit venu aider les personnes ensevelies, raconte avoir vu "des gens sortir nus, se jeter du haut de leur maison, du deuxième étage, des gens désespérés".

Face à l'ampleur du séisme, les messages de solidarité ont afflué du monde entier.

Plusieurs pays latino-américains ainsi qu'Israël, l'Espagne et la France, ont fait part de leur soutien.

L'Union européenne a annoncé avoir mobilisé son service satellitaire Copernicus pour faciliter les opérations de secours.

Les dégâts subis par la cathédrale de Manizales, après le séisme survenu en Colombie, le 10 août 2026 ( AFP / Andres Valencia )

Les Etats-Unis, alliés du nouveau gouvernement, ont offert une aide de 15,5 millions de dollars pour faire face à l'urgence.

La chanteuse Shakira a, pour sa part, envoyé dans un message sur X "toute (s)a force et tout (s)on amour à (s)a patrie".

Le football a également été touché. Les matches prévus cette semaine ont été reportés après le séisme, tout comme deux rencontres en Colombie pour les coupes Libertadores et Sudamericana.

"Ville de zombies"

Des personnes se tiennent près d'un amas de débris après un puissant tremblement de terre à Manizales en Colombie, le 10 août 2026 ( AFP / Giovanny Galvez )

A Pereira, dans la touristique "région du café" déjà frappée par un séisme qui avait fait près de 1.200 morts en 1999, des dizaines de morts sont recensés.

"On est sans courant. Honnêtement, on a vraiment l'impression, d'être dans une ville de zombies, franchement, c'est très triste", a déclaré Juan David Gaitan, travailleur indépendant.

"Honnêtement, je n'arrive toujours pas à y croire", confie Andres Hernandez, tatoueur. "J'ai eu l'impression d'être dans une scène de film, parce que je voyais les poteaux, les câbles, tout bouger. Je m'inquiète pour ma famille, mes amis."

Dans la ville voisine de Manizales, à une cinquantaine de kilomètres de là, l'une des tours de la cathédrale s'est décrochée.

Dans la capitale Bogota, des habitants, parfois encore en pyjama, ont brièvement évacué leur immeuble lundi matin avant de regagner leur domicile, aucun dégât majeur n'ayant été signalé.

Le séisme a été ressenti jusqu'en Equateur, au Panama et au Venezuela, lui-même frappé le 24 juin par un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 ayant fait plus de 6.000 morts.

Ces pays sont situés sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique et volcanique due aux mouvements des plaques tectoniques, notamment la plaque de Nazca et la plaque Caraïbe qui plongent sous la plaque sud-américaine.