La "Coalition des volontaires" va se réunir dimanche, indique l'Elysée
information fournie par Reuters 16/08/2025 à 15:33

Le Président de la République Emmanuel Macron coprésidera dimanche une réunion de la "Coalition des volontaires", à la suite du sommet Trump-Poutine en Alaska et en amont du déplacement du président ukrainien à Washington lundi, a-t-on appris de l'Elysée samedi.

La réunion se tiendra à 15h00 (13h00 GMT) et sera coprésidée par le premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz, a ajouté la présidence.

(Reportage Layli Foroudi et Gilles Guillaume, rédigé par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
