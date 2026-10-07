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La coalition au Yémen dit avoir intercepté un missile balistique houthi
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 00:30

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La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite intervenant au Yémen a dit avoir intercepté et détruit un missile balistique tiré par les Houthis en direction de la ville de Khamis Mushait, en Arabie saoudite, a rapporté mercredi la télévision publique saoudienne.

Selon la coalition, les menaces de missile seraient venues de Sanaa, la capitale yéménite contrôlée par les Houthis, et des gouvernorats de Saada et d'Amran.

(Enas Alashray; version française Camille Raynaud)

Proche orient
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