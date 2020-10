Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La clôture du rachat d'Ingenico par Worldline fixée au 15 octobre Reuters • 01/10/2020 à 11:27









LA CLÔTURE DU RACHAT D'INGENICO PAR WORLDLINE FIXÉE AU 15 OCTOBRE PARIS (Reuters) - Worldline et Ingenico, qui ont obtenu mercredi le feu vert de la Commission européenne à leur projet de fusion-acquisition, ont annoncé jeudi que la date de clôture de l'opération avait été fixée au 15 octobre par l'Autorité des marchés financiers (AMF). "Les actionnaires d'Ingenico et les détenteurs d'OCEANE d'Ingenico (obligations convertibles) ont jusqu'au 15 octobre pour soumettre leurs titres à l'offre de Worldline", annoncent les deux entreprises françaises dans un communiqué. Worldline a lancé une offre à 7,8 milliards d'euros sur Ingenico pour créer un leader européen des paiements électroniques, un secteur en plein essor qui aiguise l'appétit des géants du numérique et connaît déjà un mouvement de consolidation aux Etats-Unis. La Commission européenne a autorisé mercredi le rachat tout en subordonnant l'opération au respect intégral d'engagements offerts par les deux groupes français. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

