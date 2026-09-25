La CIA n'a pas informé Paris d'une éventuelle attaque russe en France, dit Macron

Le président français Emmanuel Macron

Les services américains ​de renseignement n'ont pas informé leurs homologues français d'une ​éventuelle attaque à venir ​de la Russie ⁠en France, a déclaré ‌jeudi soir Emmanuel Macron, tout en rappelant ​la ‌menace représentée par les "actes ⁠hostiles" de Moscou dans le cadre de la ⁠guerre ‌en Ukraine.

"Il y a ⁠une vraie menace ‌et la tension ⁠monte", a dit le ⁠chef ‌de l'Etat dans une interview ​à ‌TF1 et France 2. "La Russie considère que ​l'Europe, c'est la profondeur stratégique ⁠de l'Ukraine (...) Parce que les Européens aident l'Ukraine, l'Europe peut être visée".

(Rédigé par Bertrand Boucey et ​Jean Terzian)