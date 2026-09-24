La CIA n'a pas informé Paris d'une éventuelle attaque russe en France, dit Macron

Les services américains de renseignement n'ont pas informé leurs homologues français d'une éventuelle attaque à venir de la Russie en France, a déclaré jeudi soir Emmanuel Macron, tout en rappelant la menace représentée par les "actes hostiles" de Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine.

"Il y a une vraie menace et la tension monte", a dit le chef de l'Etat dans une interview à TF1 et France 2. "La Russie considère que l'Europe, c'est la profondeur stratégique de l'Ukraine (...) Parce que les Européens aident l'Ukraine, l'Europe peut être visée".

(Rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian)