La chute de l’empire FTX

La plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX est aujourd’hui au bord de la banqueroute(© Freepik)

Encore valorisée 32 milliards d’euros en octobre, la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX est aujourd’hui au bord de la banqueroute. Prise dans la tourmente, l’entreprise a dû se résoudre à demander la protection de la loi américaine sur les faillites. Une défaillance spectaculaire qui plombe le FTT, sa devise numérique, et fragilise l’ensemble du marché des cryptomonnaies.

En cette mi-novembre, si le logo de FTX s’affiche toujours sur le toit et le parquet de l’immense salle qui accueille les matchs des Miami Heat, l’une des plus prestigieuses équipes de basketball des États-Unis, le méga contrat de sponsoring à 135 millions de dollars a bel et bien vécu.

Emporté par la chute de la maison FTX. Mais comment en est-on arrivé là ? Jusqu’en octobre et la publication d’un article par le site spécialisé Coindesk, FTX suivait une trajectoire météorique.

Née en 2019, l’entreprise fondée par Sam Bankman-Fried et Gary Wang est devenue la deuxième plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies du monde, derrière Binance, en l’espace d’à peine trois ans. Une jolie réussite qui vaut à son PDG notoriété – on l’appelle SBS comme on aime à surnommer MBS, Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie saoudite – et fortune.

L’entreprise multiplie les rachats et les levées de fonds, voyant sa valorisation tutoyer les sommets – jusqu’à atteindre 32 milliards d’euros à son apogée. Dopé par ce succès, FTX soigne sa notoriété, s’affichant sur les terrains de sport du monde entier et s’attachant les services de glorieux ambassadeurs : les basketteurs Stephen Curry et Shaquille O’Neal, la championne de tennis Naomi Osaka ou la star du foot américain Tom Brady et sa femme, le top model Gisèle Bundchen. Le FTT connaît également le