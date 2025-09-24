 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Chine veut baisser de 7% à 10% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035, dit Xi
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 22:53

Xi Jinping a déclaré mercredi que la Chine comptait réduire de 7% à 10% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau maximum d'ici 2035, tout en fustigeant "certains pays" jugés hostiles à la transition mondiale vers une énergie moins polluante.

Dans une allocution retransmise en vidéo de Pékin à l'occasion du sommet pour le climat organisé par les Nations unies, le président chinois a dévoilé les nouveaux objectifs climatiques de son pays, qui étaient plutôt attendus avant la prochaine COP30 sur le climat en novembre au Brésil.

Outre l'objectif de réduction des émissions, la Chine prévoit de multiplier par plus de six en 10 ans sa capacité installée de production d'énergies éolienne et solaire et de porter à plus de 30% d'ici 2035 la part des combustibles non-fossiles dans sa consommation d'énergie, a dit Xi Jinping.

Il a invité les pays développés à prendre la tête de la lutte contre le changement climatique et des efforts de réduction des émissions polluantes. Sans les nommer, il a fait allusion aux Etats-Unis pour leur abandon des objectifs de l'accord de Paris sur le climat de 2015.

"La transformation verte à bas carbone est la tendance de notre époque. Bien que certains pays aillent contre cette tendance, la communauté internationale devrait continuer à suivre le bon chemin, maintenir une confiance inébranlable, une action déterminée et des efforts intacts", a dit le président chinois, en invitant à la coopération.

Son homologue américain Donald Trump a profité mardi de son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies pour fustiger la lutte contre le changement climatique, qualifié d'"escroquerie", et critiquer les pays comme ceux de l'Union européenne ou la Chine qui tentent de développer les technologies d'énergies renouvelables.

(Valerie Volcovici et Yukun Zhang, version française Bertrand Boucey)

Environnement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un mineur secouru embrasse un de ses proches après être sorti d'une mine effondrée à Segovia, en Colombie, le 24 septembre 2025 ( AFP / JAIME SALDARRIAGA )
    Colombie: 23 mineurs sortent vivants d'une mine effondrée
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:51 

    Les 23 mineurs coincés depuis deux jours dans une mine d'or effondrée en Colombie en ont été extraits vivants mercredi par les secours, sous les applaudissements de leurs proches rongés par l'angoisse. Des images diffusées par l'Agence nationale des mines (ANM) ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine en baisse, souffle après des records
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:31 

    La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi, plombée par le recul de plusieurs capitalisations géantes, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de nouvelles données sur l'emploi et l'inflation. Le Dow Jones a perdu 0,37%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • Le Conseil d'Etat à Paris le 11 août 2025 ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Chasse à l'alouette: le Conseil d'État désavoue encore le gouvernement
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:30 

    Le Conseil d'État, saisi au sujet de la chasse à l'alouette des champs, a désavoué mercredi une fois de plus le gouvernement, qui tentait de nouveau d'autoriser la méthode des filets dits "pantes". Saisie par deux associations de défense des animaux, la plus haute ... Lire la suite

  • "Raptureday", des évangéliques prédisent la fin du monde
    "Raptureday", des évangéliques prédisent la fin du monde
    information fournie par France 24 24.09.2025 22:16 

    Sur les réseaux sociaux, la panique s'est emparé de communautés de chrétiens évangéliques américains depuis qu'un pasteur à succès en Afrique du Sud a prédit l'apocalypse pour le 23 ou 24 septembre.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank