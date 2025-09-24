La Chine veut baisser de 7% à 10% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035, dit Xi

Xi Jinping a déclaré mercredi que la Chine comptait réduire de 7% à 10% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau maximum d'ici 2035, tout en fustigeant "certains pays" jugés hostiles à la transition mondiale vers une énergie moins polluante.

Dans une allocution retransmise en vidéo de Pékin à l'occasion du sommet pour le climat organisé par les Nations unies, le président chinois a dévoilé les nouveaux objectifs climatiques de son pays, qui étaient plutôt attendus avant la prochaine COP30 sur le climat en novembre au Brésil.

Outre l'objectif de réduction des émissions, la Chine prévoit de multiplier par plus de six en 10 ans sa capacité installée de production d'énergies éolienne et solaire et de porter à plus de 30% d'ici 2035 la part des combustibles non-fossiles dans sa consommation d'énergie, a dit Xi Jinping.

Il a invité les pays développés à prendre la tête de la lutte contre le changement climatique et des efforts de réduction des émissions polluantes. Sans les nommer, il a fait allusion aux Etats-Unis pour leur abandon des objectifs de l'accord de Paris sur le climat de 2015.

"La transformation verte à bas carbone est la tendance de notre époque. Bien que certains pays aillent contre cette tendance, la communauté internationale devrait continuer à suivre le bon chemin, maintenir une confiance inébranlable, une action déterminée et des efforts intacts", a dit le président chinois, en invitant à la coopération.

Son homologue américain Donald Trump a profité mardi de son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies pour fustiger la lutte contre le changement climatique, qualifié d'"escroquerie", et critiquer les pays comme ceux de l'Union européenne ou la Chine qui tentent de développer les technologies d'énergies renouvelables.

(Valerie Volcovici et Yukun Zhang, version française Bertrand Boucey)