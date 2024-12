La Chine va t-elle "dominer le marché mondial" des semiconducteurs? Le gouvernement américain lance une enquête

Les Etats-Unis se penchent sur les politiques mises en place par Pékin, entre soupçons de dumping et élimination de la concurrence étrangère.

Gina Raimondo, à Washington DC, le 15 mai 2024 ( AFP / JIM WATSON )

Le gouvernement américain a annoncé lundi 23 décembre lancer une enquête afin de déterminer dans quelle mesure Pékin met en place des "moyens anticoncurrentiels et anti-marché" dans l'industrie des semiconducteurs, afin de "dominer le marché mondial".

"Près des deux tiers des produits américains contiennent des puces provenant de Chine, c'est inquiétant. Pékin cherche à dominer ce marché et face aux méthodes employées nous avons vu des entreprises hésiter à venir investir aux Etats-Unis", a dénoncé la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, lors d'une conférence de presse téléphonique.

L'enquête, qui sera conduite par le bureau de la représentante de la Maison Blanche au Commerce (USTR), doit déterminer si la Chine crée "une dépendance dangereuse de la chaîne d'approvisionnement" des semiconducteurs, avec les politiques mises en place par Pékin en la matière.

Washington craint que les politiques chinoises viennent affaiblir "la compétitivité des entreprises et des salariés américains, les chaînes d'approvisionnement essentielles pour les Etats-Unis et la sécurité économique du pays", a précisé le bureau de l'USTR. Il s'agit d'une question essentielle pour le gouvernement américain, alors qu'il tente de relancer la production de semiconducteurs aux Etats-Unis via la loi CHIPS Act, qui prévoit d'allouer jusqu'à 52 milliards de dollars de subventions pour soutenir des projets d'implantation d'usines dans le pays.

"Des éléments indiquent que la Chine met en place une politique lui permettant de dominer le secteur, en permettant à ses entreprises de rapidement développer des capacités de production et proposer des prix artificiellement faibles qui risquent de menacer et potentiellement éliminer la concurrence", a détaillé la représentante de la Maison Blanche au Commerce, Katherine Tai, également lors d'une conférence de presse téléphonique.

Les investigations appelées à se poursuivre sous Trump

L'enquête se concentrera sur les semiconducteurs dits matures, qui équipent une large gamme de produits allant des appareils médicaux aux réseaux de télécommunications en passant par les automobiles. L'enquête débutera par l'ouverture aux commentaires du public, à compter du 6 janvier et pour une période de 90 jours. Elle devrait donc se poursuivre sous la présidence de Donald Trump, qui débutera le 20 janvier.

Les Etats-Unis ont pris une série de mesures ces dernières années afin de restreindre l'accès des entreprises chinoises aux semiconducteurs de pointe ainsi qu'aux équipements nécessaires à leur fabrication, pour "entraver la capacité de la Chine à acquérir et produire les technologies nécessaires à sa modernisation militaire".

Une politique vivement dénoncée par Pékin, qui accuse Washington de "politiser les questions commerciales et technologiques". La Chine a pris des mesures de représailles début décembre, en interdisant notamment des restrictions sur les exportations vers les Etats-Unis de plusieurs métaux rares, tels le gallium et le germanium, nécessaires à la fabrication des semiconducteurs.