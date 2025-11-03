La Chine prolonge sa politique d’exemption de visa jusqu’à fin 2026

La Chine prolongera sa politique d'entrée sans visa pour 45 pays, dont la France, l'Allemagne et l'Espagne, jusqu'au 31 décembre 2026 et étendra ce programme à la Suède, à compter du 10 novembre, a annoncé lundi le ministère chinois des Affaires étrangères.

La prolongation concerne 32 pays européens ainsi que l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, ainsi que plusieurs pays d’Amérique du Sud et de la région du Golfe, selon un communiqué publié par le département des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères.

Cette politique devait expirer à la fin de l'année pour de nombreux pays.

Ces dernières années, la Chine a accordé l’entrée sans visa à des ressortissants de dizaines de pays dans le cadre de ses efforts pour attirer davantage de visiteurs étrangers, relancer un secteur touristique affaibli par des années de stricts contrôles liés au COVID-19 et renforcer son ouverture internationale.

Les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ne figurent pas parmi les pays concernés par le programme.

Dans le cadre de ce programme, les ressortissants des pays éligibles peuvent se rendre en Chine pour affaires, tourisme, visites familiales ou transit, pour une durée maximale de 30 jours sans visa.

La Chine cherche également à renforcer ses relations avec l’Union européenne, son partenaire commercial clé, à un moment où les relations commerciales restent tendues.

Pékin a confirmé que sa suspension d'un an des contrôles élargis des exportations de terres rares, annoncée après une rencontre entre le président Xi Jinping et le président américain Donald Trump en Corée du Sud la semaine dernière, s'appliquera également à l'UE, a déclaré le bloc après une réunion de responsables à Bruxelles la semaine dernière pour atténuer les tensions.

Les deux parties ont convenu de poursuivre le dialogue et les échanges afin de promouvoir la stabilité et le bon fonctionnement des chaînes industrielles et d’approvisionnement entre la Chine et l’Union européenne, a déclaré lundi le ministère chinois du Commerce.

