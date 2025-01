La Chine prévient Trump : "Il n'y a pas de vainqueur dans les guerres commerciales"

Le président américain n'a pour l'heure pas mis à exécution ses menaces de droits de douane atteignant voire dépassant les 60% à l'égard du Made in China.

Ding Xuexiang, à Pékin, en 2023 ( AFP / GREG BAKER )

Au lendemain de la prise de fonctions de Donald Trump à la Maison Blanche, le vice-Premier ministre chinois Ding Xuexiang a mis en garde mardi 21 janvier à Davos contre les guerres commerciales qui n'ont "pas de vainqueur".

"Le protectionnisme ne mène nulle part, et il n'y a pas de vainqueur dans les guerres commerciales", a indiqué Ding Xuexiang lors d'un des discours d'ouverture de la réunion annuelle du Forum économique mondial, qui se tient cette semaine dans la station de ski suisse.

A peine réinvesti lundi, et après un premier mandat présidentiel marqué par l'imposition de droits de douane à ses principaux partenaires commerciaux, le président américain a promis des surtaxes "de l'ordre de 25%" pour les produits mexicains et canadiens. Il a précisé qu'il pensait à une entrée en vigueur au 1er février.

Les produits chinois ne sont pas immédiatement visés, mais M. Trump avait envisagé pendant la campagne de leur appliquer des droits de douane de 60%, voire davantage. Il a dit lundi qu'il n'était pas "encore prêt" à prendre de telles dispositions, et qu'il échangerait avec le président chinois Xi Jinping.

Face au défi climatique, attention aux "barrières vertes"

Les désaccords sont globalement nombreux entre Pékin et Washington, même si Xi Jinping a dit espérer un "bon départ" dans les relations entre les deux pays après un entretien téléphonique avec Donald Trump en fin de semaine dernière, jugé positif par les deux participants.

Dans son discours à Davos, Ding Xuexiang a défendu le multilatéralisme, alors qu'une "lutte acharnée" est selon lui en cours entre défenseurs et opposants à la mondialisation. Il a appelé à "promouvoir la sécurité et la paix par la coopération", et à "résoudre les disputes et les différends par le dialogue".

Il a aussi réclamé "une approche cohérente face au changement climatique", demandant notamment "d'empêcher les frictions économiques et commerciales, de freiner les progrès de la transition verte" et "d'éviter d'ériger des barrières vertes qui empêcheraient une coopération économique et commerciale normale". Une allusion probable aux tensions croissantes avec l'UE, qui a lancé plusieurs enquêtes sur des produits chinois et notamment imposé l'an dernier des surtaxes sur les voitures électriques fabriquées en Chine.